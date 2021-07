Scarlett Johansson attaque Disney en justice après la sortie en streaming de Black Widow

Sur le même sujet : Scarlett Johansson débarque à Comic-Con 2019 à San Diego avec les 1ers détails sur "Black Widow"

Avec son dernier film en date, Scarlett Johansson ne voit pas la magie de Disney.

E! News confirme que la star Marvel a déposé une plainte auprès de la cour supérieure de Los Angeles jeudi 29 juillet, en estimant que son contrat n'a pas été respecté quand Walt Disney a sorti Black Widow sur Disney+, sa plateforme de streaming, parallèlement à sa sortie en salle.

D'après les documents juridiques obtenus par E! News, Scarlett poursuit la Walt Disney Company pour interférence intentionnelle et violation de son contrat.

"Pourquoi Disney renoncerait à des centaines de millions de dollars au box-office en sortant le film en salle à un moment où le marché du cinéma était « faible » au lieu d'attendre quelques mois pour qu'il se relève ?", peut-on lire dans la plainte. "Selon nos informations et notre conviction, cette décision a été prise en partie parce que Disney y a vu une occasion de promouvoir son service de souscription phare en utilisant le film et Mme Johansson, attirant ainsi de nouveaux abonnés, en retenant les abonnés en cours et en établissant Disney+ comme un service incontournable dans un marché de plus en plus compétitif."

L'équipe de Scarlett estime également que son contrat avec Disney garantissait une sortie au cinéma exclusive pour ce film et que son salaire était en partie basé sur les performances du long-métrage au box-office.