La transformation stupéfiante de Jared Leto sur la première affiche de House of Gucci

Heath Ledger, The Dark Knight, Le Chevalier Noir

Le défunt acteur a reçu un Oscar posthume en 2008 pour sa terrifiante et hypnotisante performance dans le rôle du Joker dans le second opus de la trilogie Batman de Christopher Nolan. Son look de méchant emblématique différait énormément de celui des acteurs qui l'avaient incarné à l'écran par le passé.

"Qu'est-ce que ça donnerait si ce mec, ce psychopathe, dormait avec son maquillage ?" avait déclaré le maquilleur John Caglione Jr. à IGN. "S'il ne retouchait pas son maquillage pendant deux ou trois semaines ? Il ne change jamais de vêtements. C'est le genre de détails physiques qui ont vraiment aidé."

Il a continué : "On pense à un maquillage de clown et la plupart du temps, celui-ci est plutôt détaillé et les lignes sont bien nettes. Mais il fallait que ce soit tout le contraire."