Chris Hemsworth prouve qu'il est un papa hors pair lors d'une séance de sport en famille

"Je n'avais pas couru aussi vite depuis au moins 12 ans, mais je ne pensais qu'à gagner pour ma fille", avait-il avoué au magazine. "Ma fille est alors venue me voir en demandant : « Papa, tu as gagné ? » Et j'ai répondu : « Comment ça, est-ce que j'ai gagné ? Tu as regardé la course ? »"

Cette attitude très décontractée est un plus pour Chris et Elsa, qui essaient d'élever leurs enfants avec des valeurs, en leur faisant mener une vie normale, même si eux sont sous le feu des projecteurs.

"Quand je pense à mes enfants, je ne veux pas qu'ils n'éprouvent pas cette joie. Elsa et moi, on parle beaucoup du fait d'apprécier et de respecter ce qu'ils ont. Je ne veux pas qu'ils aient l'impression d'être privilégiés d'une manière ou d'une autre. Le fait qu'on a de l'argent et que leurs parents sont célèbres, que d'une certaine façon ils sont spéciaux, ça me fait flipper parce qu'on a grandi sans argent."