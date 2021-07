Britney Spears révèle comment elle gère "de nombreux changements" en pleine guerre pour sa tutelle

Sur le même sujet : La mère de Britney Spears sur la relation houleuse entre la chanteuse et son père

Britney Spears : une artiste peintre ?



Mardi 27 juillet, l'interprète de "Lucky" a dévoilé un autre talent à ses fans, en publiant sur Instagram une vidéo d'elle en train de peindre. "Comme vous le savez, il y a de nombreux changements dans ma vie. En ce moment et en particulier aujourd'hui, je me sentais dépassée, alors je suis allée chez Michael's [magasin d'art et d'artisanat, ndlr] et j'ai acheté du papier blanc et de la peinture !!!"



Et bien que Brit-Brit ait précisé ne pas être une "peintre professionnelle", elle a ajouté avoir eu l'impression d'en être une sur le moment et a expliqué que son œuvre exprimait ses sentiments actuels.

"Ça exprime ce que je ressens en ce moment", a-t-elle précisé. "Rebelle… pleine de couleurs… lumineuse… courageuse…spontanée…magique… je montre qui je suis en couleurs."



La vidéo créative arrive un jour après que la chanteuse et son avocat, Mathew Rosengart, ont déposé une demande pour demander officiellement à ce que son père, Jamie Spears, ne soit plus son tuteur. Britney a nommé Jason Rubin, un fiduciaire professionnel, tuteur de ses finances, d'après la demande du 26 juillet obtenue par E! News.