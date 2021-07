L'hygiène particulière de Mila Kunis et Ashton Kutcher risque de vous surprendre

Sur le même sujet : Mila Kunis et Ashton Kutcher ont une hygiène particulière

Spoiler alert : il y a du buzz dans l'air.

Mila Kunis et Ashton Kutcher ne sont pas passés inaperçus après avoir décrit leurs habitudes hygiéniques familiales lors d'une récente interview dans Armchair Expert, le podcast de Dax Shepard et Monica Padman. Le sujet a été abordé quand l'acteur est revenu sur le fait que, d'après Dax, sa coanimatrice ne devrait pas se laver tous les jours au savon : "Tu ne devrais pas te débarrasser des huiles naturelles de ta peau avec un savon au quotidien. C'est de la folie."

Mila et Ashton semblent être du même avis. "Je ne me lave pas le corps tous les jours au savon", a partagé l'actrice. "Mais je me lave les aisselles et les mamelles, ainsi que le fion et les arpions." Quant à son célèbre mari, il a précisé : "Je me lave les aisselles et l'entrejambe tous les jours, et jamais rien d'autre. J'utilise un pain de savon Lever 2000 qui marche très bien. Rien d'autre."

Monica Padman n'a pas caché sa surprise. "Je n'en reviens pas d'être dans la minorité ici, dans le fait de me doucher entièrement. Qui vous a appris à ne pas vous laver ?"