Les enfants de Sex and the City ont bien grandi sur ces photos du reboot à ne pas rater

Et voilà, les enfants de Sex and the City ne sont plus des bébés.

Les actrices principales de la série adorée de HBO se sont récemment retrouvées pour tourner des scènes du nouveau reboot de la série, intitulé And Just Like That... Mais même si les fans s'extasient sur les tenues à tomber et les retrouvailles remplies de nostalgie de Sarah Jessica Parker, Kristin Davis et Cynthia Nixon, elles ne sont pas les seules à faire le buzz.

Il y a quelques jours à peine, une nouvelle série de photos est apparue montrant le trio le plus élégant de New York. Mais les observateurs aux yeux acérés ont remarqué que, dans certaines scènes, Cynthia (Miranda) et Kristin (Charlotte) étaient accompagnées de leurs enfants, qui ne sont plus si petits que ça.

Il semble que les deux filles de Charlotte, Lily et Rose, feront une apparition dans le nouveau revival de SATC sur HBO Max, puisqu'elles ont été filmées aux côtés de Kristin, Evan Handler (le mari de Charlotte, Harry) et Mario Cantone.

Sur une des photos, Kristin et ses filles portaient des robes à fleurs chamarrées assorties. Mais Rose avait ajouté une petite touche personnelle à sa tenue en portant un tee-shirt à imprimé smoking par-dessus sa robe.