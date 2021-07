Bella Hadid prouve qu'elle est "la tante sympa" avec Khai, la fille de Gigi Hadid

Sur le même sujet : Bella Hadid confirme son idylle avec Marc Kalman avec une nouvelle photo

Bella Hadid s'assure de respecter la vie privée de Khai, la fille de dix mois de sa sœur, Gigi Hadid.

La jeune maman a publié un "paquet de photos du mois dernier" sur sa page Instagram, dont un cliché de Bella en train de tenir la petite fille. La top la soulève à hauteur de visage, en lui faisant découvrir une vue imprenable de New York derrière une fenêtre. Gigi a posté toutes ces images après avoir demandé aux paparazzis et aux fans de ne pas partager de photos non autorisées de son bébé.

L'aînée des Hadid a d'ailleurs écrit une lettre aux photographes début juillet en leur demandant de respecter la vie privée de sa fille. Elle a fait remarquer que Zayn Malik, son compagnon, et elle "ne peuvent pas la protéger de tout" comme ils le souhaiteraient.

"Elle adore voir le monde", a précisé Gigi. "Et bien que ce soit le cas près de la ferme, elle a aussi l'occasion de faire l'expérience d'autres lieux, ce qui est une véritable bénédiction. Lors de nos dernières visites à New York, elle a commencé à vouloir retirer ses lunettes de soleil (ce qu'elle a l'habitude de faire à la maison) et elle le fait elle-même !"