Britney Spears pose topless et en short court en pleine bataille pour sa tutelle

Le 17 juillet, Britney a écrit sur Instagram : "Pour ceux d'entre vous qui aiment critiquer mes vidéos de danse... je ne vais pas me produire sur scène dans un avenir proche, pas tant que mon père gère ce que je porte, dis, fais ou pense !!!! Ça fait 13 ans que je fais ça... Je préfère partager mes vidéos OUI de mon salon, plutôt que de la scène de Las Vegas... Non, je ne vais pas mettre trois tonnes de maquillage et remonter sur scène tant que je ne peux pas contrôler le remix de mes chansons, comme c'est le cas depuis des années, et tant qu'on me forcera à supplier que l'on joue mes nouveaux titres pour MES fans... j'arrête !!!!"

Et d'ajouter : "Les gens qui devaient me soutenir m'ont fait beaucoup de mal. Cette tutelle a anéanti mes rêves... tout ce qu'il me reste, c'est l'espoir, et l'espoir est la seule chose au monde qui soit dure à tuer... et pourtant, les gens essaient encore !!!!"