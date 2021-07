Jennifer Lopez et Ben Affleck s’éclatent comme en 2002 à la fête donnée pour les 52 ans de la chanteuse

Le restaurant est connu pour ses numéros de divertissement, a dit le docteur, ajoutant : "Tous leurs employés sont venus danser et chanter en brandissant une pancarte qui disait « Joyeux anniversaire J.Lo », et on a tous chanté en chœur autour de Jen et Ben."

Il a ajouté : "Je pense qu'ils étaient très à l'aise. Ma table était à côté de la leur, et je n'ai pas eu l'impression qu'ils essayaient de s'isoler. Bien sûr, il y avait des gardes du corps mais tout le monde s'est levé et a dansé, et aucun d'eux ne repoussait les gens ni ne délimitait l'espace. Ils se comportaient comme n'importe quel couple de jet-setters en train de fêter un événement important."