Jennifer Lopez, en bikini, échange un baiser torride avec Ben Affleck durant son voyage d’anniversaire

Sur le même sujet : J.Lo et Ben Affleck s'embrassent tendrement lors d'un dîner de famille

Les posts d'anniversaire de Jennifer Lopez sont tellement canons qu'on en reste bouché bée.

La chanteuse et actrice a eu 52 ans samedi 24 juillet, et elle profite vraiment de la vie. Pendant des vacances avec Ben Affleck sur un yacht dans le sud de la France, J.Lo a encore plus officialisé leur retour de flamme sur Instagram en partageant un post torride qui contient sans doute ses photos les plus chaudes à ce jour. Les clichés pris sur le vif les montraient s'embrassant passionnément, en conclusion d'un diaporama de photos d'elles posant en bikini string, chapeau, bijoux en or et caftan translucide multicolore.

J.Lo a ensuite posté une vidéo d'elle en train de se pavaner dans son maillot de bain sexy sur le pont.

"52 !", disait-elle dans la vidéo, avant de tourner sur elle-même.

Les tourtereaux autrefois fiancés, qui ont plusieurs fois été photographiés très tendres l'un avec l'autre depuis qu'ils ont repris leur idylle il y a plus de deux mois, ont techniquement fait leurs débuts sur Instagram en tant que couple jeudi 22 juillet quand la meilleure amie de Jennifer, Leah Remini, qui a eu 51 ans en juin, a partagé un montage photo de sa récente fête d'anniversaire. Ben et J.Lo ont posé avec l'ancienne héroïne d'Un gars du Queens sur une photo de cabine photo.