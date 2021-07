Découvrez l'anniversaire de Selena Gomez au bord de la piscine pour ses 29 ans

Sur le même sujet : Selena Gomez fête son 29e anniversaire

Le cœur a ses raisons que la raison ignore, mais Selena Gomez a tout simplement voulu fêter ses 29 ans avec ses meilleures amies.

Jeudi 22 juillet, pour son anniversaire, l'interprète de "Who Says" était entourée de ses proches lors d'un après-midi intime dans son jardin. "Selena a organisé une pool party avec barbecue chez elle avec ses amies les plus proches et quelques membres de sa famille", explique une source à E! News. "C'était vraiment très décontracté, mais elle était heureuse de réunir tout le monde pour fêter ses 29 ans."

À la fête, "tout le monde s'est éclaté, en sautant dans la piscine ensemble et en descendant l'immense toboggan aquatique qu'elle avait loué. Il y avait des ballons, des jouets pour la piscine et des décos en rose et blanc partout indiquant « 29 », « Selena Trop Belle » et « HBD Selena »", apprend-on encore. Et quand ses amis lui ont souhaité un bon anniversaire en chanson avant de déguster le gâteau, notre témoin précise que Selena "avait un large sourire".

Puis, tous les convives ont levé leurs verres, remplis principalement de margaritas et de rosé, pour porter un toast en l'honneur de la star. "Elle n'arrêtait pas de dire à ses amis combien elle était heureuse et reconnaissante de leur présence et combien elle les appréciait."