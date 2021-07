Courteney Cox a un aveu à faire sur la nomination de l’épisode des retrouvailles Friends aux Emmys

Sur le même sujet : La nomination de Courteney Cox aux Emmys n’est pas ce qu’elle "recherchait"

Celle qui se confie.

Au cas où vous l'ignoriez, l'épisode des retrouvailles des acteurs de Friends tant attendu sur HBO Max — et qui, pour le plus grand plaisir des fans, a été diffusé en mai — a récemment décroché une nomination aux Emmys. Courteney Cox, ainsi que ses co-vedettes Jennifer Aniston, David Schwimmer, Matt LeBlanc, Matthew Perry et Lisa Kudrow ont été nominés pour leur travail en tant que producteurs exécutifs dans la catégorie Meilleur programme spécial de divertissement.

"Honnêtement, je suis très heureuse que cet épisode des retrouvailles ait été honoré parce que je le trouve fantastique", a déclaré Courteney à Entertainment Weekly à propos de cette nouvelle, ajoutant : "Ben Winston [le réalisateur] a fait un travail formidable ainsi que toute son équipe."

Cependant… si l'actrice âgée de 57 ans a exprimé sa joie quant à la nomination de l'émission, elle a aussi laissé entendre qu'il lui en avait toujours manqué une rien qu'à elle. "Ce n'est pas exactement l'Emmy que je voulais", a-t-elle avoué à EW. "Je préfère être honnête avec vous."

Tout au long des 10 années qu'a duré la diffusion de la série à succès, Courteney a été la seule actrice du groupe à ne pas recevoir de nomination aux Emmys.