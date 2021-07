Jennifer Lopez et Ben Affleck font de tendres débuts sur Instagram à l’anniversaire de Leah Remini

Sur le même sujet : Jennifer Lopez évite de répondre à une question sur Ben Affleck

Est-ce que ça compte comme officialisation sur Instagram ? Ben Affleck et Jennifer Lopez se sont montrés vraiment tactiles lors d'une récente soirée, et tout le monde a accès aux preuves en photo.

Malheureusement, cet événement n'était pas leur mariage, mais les fans des Bennifer peuvent néanmoins se repaître de la première photo Instagram du couple entouré de ses proches.

Leah Remini, une amie proche de J.Lo, a partagé des photos souvenir datant d'il n'y a "pas si longtemps" et montrant son énorme fête d'anniversaire, qui célébrait ses 51 ans le 15 juin. Elle a inclus un montage photos de la soirée, dont une belle photo noir et blanc la montrant accompagnée d'une certaine artiste qui s'est produite au Super Bowl et de son Batman de petit ami.

Jen avait la main sur la poitrine de Ben et un regard torride. Ben avait le bras passé autour de chacune des deux femmes mais sa main reposait fermement sur l'épaule de Jen au moment de regarder vers l'objectif.

"Je voulais partager une petite vidéo de mon anniversaire avec vous tous parce que j'ai reçu énormément d'amour de votre part pour mon anniversaire, comme j'en reçois tous les jours", a écrit Leah en légende de son post le 22 juillet. "Je trouve que j'ai le meilleur système de soutien ici sur les réseaux sociaux. Et je ne remercierai jamais assez ma famille et mes amis d'être venus et d'avoir fêté ça avec moi d'une façon vraiment très spéciale à mes yeux."