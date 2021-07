Kim Kardashian fait une apparition surprise à la soirée de lancement de l'album de Kanye West

Quant à l'événement de jeudi soir, le nouvel album de Yeezy est un hommage à Donda West, sa mère disparue, qui est morte en 2007 suite à des complications liées à une opération de chirurgie esthétique.

Sur les photos postées sur les réseaux par les heureux spectateurs, on a pu lire un programme indiquant ceci : "Maman West était une femme remarquable et un modèle qu'on aimait et qu'on chérissait tous. On a eu la chance de croiser son chemin."