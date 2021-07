Pourquoi Jennifer Lopez et Ben Affleck "ne ressentent pas le besoin" de se fiancer ou se marier

Sur le même sujet : Jennifer Lopez évite de répondre à une question sur Ben Affleck

Jennifer Lopez semble jouer la prudence, cette fois.

Le 20 juillet, elle a esquivé une question dans l'émission Today à propos du bonheur qu'elle dégage aux côtés de Ben Affleck. J.Lo a admis qu'elle est "heureuse", mais a ensuite vite changé de sujet en parlant de la nouvelle sortie de sa chanson "Love Make the World Go Round". La chanteuse de 51 ans a répondu : "Je crois que ce message qui dit de s'aimer l'un l'autre et de se rapprocher et l'amour n'ont jamais été aussi importants qu'aujourd'hui."

Donc oui, elle garde peut-être pour elle ce qu'elle pense de son retour de flamme avec Ben. Mais on voit bien que J.Lo "n'a pas été aussi heureuse depuis longtemps", comme le confie en exclusivité à E! une source proche de la nominée aux Grammys.

D'après cette source, cela devient sérieux entre Jennifer et Ben, même si elle n'est pas encore prête à en parler publiquement. "[Ils] sont complètement engagés l'un envers l'autre", confie notre informateur.