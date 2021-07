Mandy Moore publie une photo d'elle en train de tirer du lait au sommet d'une montagne

Sur le même sujet : Mandy Moore accouche de son premier bébé !

On a déjà posé la question, mais on la répète : y a-t-il quelque chose que Mandy Moore ne sache pas faire ?

Autant l'inscrire aux Jeux olympiques, puisque l'actrice vient de prouver qu'elle a l'endurance d'une grande sportive. La star de This is Us (et jeune maman de Gus, 5 mois) vient d'atteindre le sommet d'une montagne tout en faisant une pause pour tirer son lait, et tout ça avant 7 h du matin.

Mandy a publié une story Instagram mardi 20 juillet pour partager des photos de son incroyable périple jusqu'au sommet du Mont Baker (également appelé Koma Kulshan), dans l'État de Washington, qui culmine à 3 285 mètres.

"Voilà quand on s'est réveillés pour escalader", a écrit la chanteuse de 37 ans, avec l'horloge indiquant 00h01.

"On a réussi. Au sommet à 6h30 ce matin", a-t-elle précisé pour accompagner une photo d'elle souriante avec une veste bleue et un casque. "J'ai jamais été aussi fatiguée. Et j'ai un bébé."

Mandy a ensuite posté des photos d'elle en train de tirer son lait dans la montagne, en appelant ça "la nouvelle réalité de ses aventures", après avoir eu son premier enfant en février avec son mari, Taylor Goldsmith.