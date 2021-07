Dans les coulisses de la sortie au musée de Kim et Kanye avec leurs enfants

Sur le même sujet : Kim Kardashian et Kanye West vont au musée avec leurs enfants

Kim Kardashian et Kanye West font passer leur famille en priorité.

La star de L'incroyable famille Kardashian et le rappeur se sont retrouvés, alors qu'ils sont en instance de divorce, avec leurs quatre enfants — North West, 8 ans, Saint West, 5 ans, Chicago West, 3 ans, et Psalm West, 2 ans — au musée d'art asiatique de San Francisco le 17 juillet.

Une source de l'établissement a indiqué à E! News que Kim, Kanye et leur progéniture s'y sont rendus avant l'ouverture pour découvrir l'exposition teamLab: Continuity, une expérience numérique immersive, d'après le dossier de presse, au cours de laquelle "des œuvres d'art sensibles aux mouvements remplissent des galeries entières et réagissent à l'activité humaine, transformant les visiteurs en participants".

Notre témoin a précisé que les Kimye et leurs enfants étaient accompagnés de leurs gardes du corps mais pas de leurs nounous et que les deux ex étaient "très discrets" pendant leur visite.

"Ils étaient heureux d'être là, et tout le monde avait l'air de bien s'entendre", a précisé la source. "Ils étaient là pour les enfants, étant donné que le musée est un environnement très familial, et cette exposition en particulier fait ressortir l'enfant qui sommeille en nous. De toute évidence, ils étaient courtois, reconnaissants et ont passé un très bon moment !"