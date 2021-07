Au cœur des vacances tropicales "très tendres" d’Hailey et Justin Bieber au Mexique

Sur le même sujet : Justin Bieber défend sa femme, Hailey, des paparazzis

Si les "intentions" de Justin Bieber étaient de nous faire baver devant ses récentes vacances, il a réussi.

La star de 27 ans a pris un jet pour Cabo San Lucas, au Mexique, où il a été rejoint par sa femme, Hailey Bieber, et plusieurs de ses amis, dont le manager Scooter Braun et la pro de l'industrie musicale Allison Kaye (entre autres).

L'interprète de "Peaches" et le mannequin de 24 ans n'ont pas hésité à faire des photos sexy de leur séjour tropical. En tout cas, ils semblaient fou amoureux sur nombre de photos que Justin a postées sur sa page Instagram.

Et si une image vaut tous les discours, une source confie en exclusivité à E! News que Justin et Hailey étaient encore plus infatués dans la vraie vie puisqu'ils ne pouvaient s'empêcher de se toucher.

"Hailey et Justin étaient très tendres et n'arrêtaient pas de s'embrasser et de s'enlacer", décrit notre témoin, qui ajoute : "Ils ont fait des balades sur la plage et se sont arrêtés pour caresser un cheval."