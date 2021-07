Chicago West et Dream Kardashian dévalisent Kylie Cosmetics dans une adorable nouvelle vidéo

Bien sûr, plus tard dans la vidéo, l'adorable Stormi fait sa propre apparition. Alors que Kylie fait une séance photo pour Kylie Cosmetics 2.0, on voit la fillette de 3 ans s'éclater. Non seulement la fille de Kylie a une salle de jeux bien décorée, mais elle a aussi tout le studio à sa disposition, et on la voit d'ailleurs traverser la pièce à toute vitesse sur sa draisienne.

"Je n'ai personne pour garder ma fille, aujourd'hui", explique la reine des cosmétiques à la caméra. "Elle est donc ici, sur le plateau, à courir dans tous les sens."