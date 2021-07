Hazel Moder, la fille de 16 ans de Julia Roberts, fait des débuts très glamour au Festival de Cannes

Sur le même sujet : La fille de Julia Roberts, Hazel, fait son premier tapis rouge

Hazel a bien grandi !

Les enfants de Julia Roberts et Danny Moder sont très rarement médiatisés, alors le 10 juillet a été une date à marquer d'une croix blanche pour la famille de stars. C'est au Festival de Cannes, en compagnie de celui qui est le mari de l'actrice depuis près de 20 ans, que leur fille, Hazel Moder, a monté les marches pour découvrir en avant-première Flag Day, le thriller réalisé par Sean Penn, pour lequel Danny a servi de directeur de la photo.

La tenue d'Hazel sur le tapis rouge, composée d'une robe chemisier en dentelle et de babies noires, était très années 1990. La jeune fille portait une simple queue de cheval et souriait aux caméras aux côtés de son père, vêtu d'un costume bleu marine. Un sacré premier red carpet pour Hazel !

Julia et Danny ont eu leur fille et son frère jumeau, Phinnaeus, en novembre 2004. L'actrice a eu le petit Henry trois ans plus tard. Si aucun des deux parents célèbres n'a commenté la présence de leur fille sur le tapis rouge, heureusement pour Hazel, sa mère est une pro en la matière, et on peut être certain qu'elle lui a donné de bons conseils.