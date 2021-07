Le nouveau témoignage de soutien de Katy Perry envers Miranda Kerr prouve qu'elles sont très proches

"Les enfants sont mon plus grand amour, comme tu le sais", a déclaré Miranda à Katy. "Être maman est la plus belle chose au monde."

L'interprète de "Firework" a ajouté : "L'amour de ses enfants est constant et sans réserve et n'a rien à voir avec ce qu'on possède, ce qu'on ne possède pas, ou sa carrière... C'est quelque chose qui me comble assurément, de savoir qu'il y a cet amour indéfectible et sans conditions."