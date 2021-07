Sarah Jessica Parker poste une photo du premier jour de tournage du reboot de Sex and the City

Sur le même sujet : Sarah Jessica Parker poste la première photo du revival de "Sex and the City"

Qui est prêt à remarcher sur les talons griffés de Carrie Bradshaw ?

On est ravis de vous annoncer que le tournage du reboot de Sex and the City (intitulé And Just Like That...) vient de commencer et on n'est pas les seuls à être ravis. La star de la série, Sarah Jessica Parker, a posté une photo du premier jour de tournage et les fans — et même quelques célébrités ! — ont déjà leurs Cosmos à la main.



Le mois dernier, l'actrice nous avait déjà titillés avec une photo de ses retrouvailles avec Miranda (Cynthia Nixon) et Charlotte (Kristin Davis) — tu vas nous manquer, Kim Cattrall ! — mais ce n'était qu'une lecture des premiers épisodes. Maintenant qu'elles foulent les rues de New York, ça devient réel !

La photo de l'actrice de 56 ans a été prise dans sa caravane alors qu'elle se faisait coiffer et maquiller, et la légende de ce message du 9 juillet laissait entendre qu'elle avait dû commencer très tôt. "7h15 sur la côte est", a-t-elle écrit. "NYC, @justlikemax. Elle arrive."