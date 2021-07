Le dernier trip hallucinogène de Megan Fox et de Machine Gun Kelly n'a pas l'air très fun

Sur le même sujet : Megan Fox dénonce les critiques de la différence d'âge entre MGK et elle

Megan Fox a incarné une démone à l'écran et maintenant, elle pense avoir vécu une damnation éternelle dans la vraie vie.

L'actrice de 35 ans, star de Jennifer's Body, était invitée sur le plateau de Jimmy Kimmel Live le lundi 12 juillet, et elle a raconté au présentateur invité Arsenio Hall la fois où son copain, Machine Gun Kelly, et elle ont bu du thé psychédélique connu sous le nom d'ayahuasca alors qu'ils passaient des vacances au Costa Rica.

Megan a expliqué que cette expérience consistait à aller dans la jungle avec des indigènes et à limiter sa nourriture, ce qui n'avait rien d'une "expérience cinq étoiles" en termes de logement et de confort. La maman de trois enfants a alors expliqué qu'avant de consommer l'ayahuasca, que le couple a bu trois soirs de suite, 20 inconnus et elle ont dû boire un thé à la citronnelle "jusqu'à ce que vous vomissiez tout ce qui se trouve dans votre corps, que vous le vouliez ou non".

Qu'a-t-elle pensé de cette expérience hallucinogène ? Selon Megan : "C'était très intense. Le deuxième soir, je suis allée en enfer pour l'éternité. Et l'éternité est une torture en soi, car il n'y a pas de début, de milieu ou de fin. C'est vraiment la mort de votre ego."