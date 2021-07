Harry Styles et Olivia Wilde nous offrent de nouvelles photos de vacances très tendres

Sur le même sujet : Harry Styles et Olivia Wilde très démonstratifs durant un séjour en Italie

Harry Styles et Olivia Wilde continuent d'offrir à leurs fans plein de belles images de leurs vacances italiennes.

Le couple est récemment parti se détendre sur un yacht en mer Tyrrhénienne, comme on vous l'a montré vendredi 9 juillet.

Les nouvelles photos des deux stars montrent combien ils sont amoureux, en profitant de l'eau, ou du soleil sur le bateau. E! News avait déjà publié des clichés du séjour très photogénique d'Harry et Olivia.

Un témoin nous a expliqué que le chanteur de 27 ans et la réalisatrice de 37 ans de Booksmart ont visité Porto Ercole et Monte Argentario en Toscane, et qu'ils n'ont pas caché leur affection mutuelle.

"Ils se sont ensuite baignés avant de s'allonger sur le pont du bateau pour s'embrasser et se serrer l'un contre l'autre. Ils ont bu du vin local et semblaient très amoureux. Ils s'embrassaient tendrement, ils s'enlaçaient et se tenaient en permanence", a-t-on encore appris.