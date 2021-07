Kim Kardashian se déshabille pour soutenir le nouveau business de sa sœur Kendall Jenner

Sur le même sujet : Kim Kardashian se déshabille pour soutenir la tequila de Kendall Jenner

Un trésor national.

Parc national ou pas, Kim Kardashian s'est déshabillée dans une forêt très photogénique pour dévoiler son physique de rêve, afin de soutenir 818, la marque de tequila de sa sœur Kendall Jenner.

"Sœur qui soutient 818", a légendé la star de L'incroyable famille Kardashian en ajoutant un emoji cactus le 12 juillet. La créatrice de SKIMS est vue entourée de grands arbres lors de ce qui pourrait bien être son voyage en famille dans l'Idaho à l'occasion du 4 juillet, la fête nationale américaine.

Kim tient un Cacti, la marque de hard seltzer créée par Travis Scott, sur la première photo tout en posant avec une casquette de baseball aux couleurs de 818 sur laquelle on peut lire "service de livraison de tequila de Kenny" en référence au surnom de sa sœur top-modèle. La mère de quatre enfants impressionne dans son bikini vert assorti porté avec une chaîne dévoilant un joli ventre plat.

Kim K apparaît ensuite dans l'herbe, en posant avec une bouteille de 818 et de Cacti, tout en regardant le soleil avec le sourire. Le dernier cliché montre un gros plan de la star avec une énorme croix en or portée sur son décolleté. On ne doute pas que Kendall (et probablement Travis) approuve son soutien !