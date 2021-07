Millie Bobby Brown et Jake Bongiovi, un des fils de Jon Bon Jovi, très proches sur de nouvelles photos

Sur le même sujet : Millie Bobby Brown est vue avec Jake Bongiovi sur fond de romance

Millie Bobby Brown et Jake Bongiovi semblent se rapprocher.

Après avoir provoqué des rumeurs d'idylle au printemps, la star de Stranger Things, 17 ans, et le fils de 19 ans de Jon Bon Jovi ont posté des images dans leurs stories Instagram ce week-end les montrant très câlins. Les photos ont depuis disparu mais ont été sauvegardées par des comptes de fans.

Millie a posté un cliché sur lequel elle laissait reposer sa joue sur la tête de Jack, et elle a ajouté un sticker disant : "Week-end joyeux." Ils étaient tous deux vêtus de manière décontractée, en tee-shirts, Millie portant un top vert Jimmy Buffett.

Sur une photo que Jake a postée sur son compte, tous deux regardaient d'un air sombre vers l'objectif tandis que le soleil se couchait à l'horizon derrière eux.

Ces photos arrivent après que Millie et Jake ont été photographiés le 17 juin main dans la main à New York, alors qu'ils promenaient le chien de l'héroïne d'Enola Holmes, Winnie. Au début du mois, Jake avait posté un selfie du couple dans une voiture et écrit en légende : "Meilleurs amis <3."