Ariana Grande poste des photos de sa lune de miel avec Dalton Gomez

Sur le même sujet : L’incroyable robe de mariée d’Ariana Grande en détails

Ariana Grande rompt la monotonie de son quotidien pour fêter son récent mariage.

L'interprète de "Break Free", 28 ans, a partagé des photos de sa lune de miel à Amsterdam avec son mari, Dalton Gomez, sur Instagram le dimanche 11 juillet, après leurs noces surprises en mai. Elle a légendé son post avec un émoji escargot et un émoji gaufre, symboles tous deux associés à la capitale des Pays-Bas.

Parmi les photos incluses dans son post, un cliché montre les jeunes mariés assis sur une paire de sabots en bois surdimensionnés qui se trouvent dans la région pour le plus grand bonheur des touristes. Dalton porte une veste et un masque, et Ariana — qui porte aussi un masque — le regarde avec adoration, vêtue d'un sweat-shirt et coiffée de sa queue de cheval emblématique.

En outre, la star a partagé des photos d'un moulin et d'un des célèbres canaux d'Amsterdam. Dans sa story Instagram du même jour, elle a posté des images d'un club de jazz, accompagnées d'une vidéo de vaches broutant dans un pré qui semble avoir été filmée depuis un train en mouvement.