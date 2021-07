Dans les coulisses de la soirée entre stars de Justin Bieber et Hailey Bieber à Las Vegas

Sur le même sujet : Justin Bieber défend sa femme, Hailey, des paparazzis

Ce qui se passe à Las Vegas sort parfois de Las Vegas.

Justin Bieber et Hailey Bieber se sont bien amusés samedi 10 juillet avec Kendall Jenner pour fêter la sortie de la nouvelle marque de tequila, 818 Tequila, du top-modèle.

Ils sont sortis au tout nouveau club Delilah au Wynn Las Vegas. Le couple Bieber et Kendall ont été rejoints par des amis, Justine Skye, Ryan Good, Maeve Riley, Zak Bia ou encore Kelia Moniz.

"Le groupe est arrivé ensemble à Delilah après avoir fait la fête dans un bus prévu à cet effet sur le Strip, puis à l'établissement", a indiqué une source liée au club en exclusivité à E! News. "Ils sont arrivés vers 23h30 et ont été escortés jusqu'à leur table privée. Le club était plein et beaucoup de gens essayaient d'approcher de leur table."

On apprend que Justin est monté sur scène pour chanter quelques chansons pour faire plaisir aux gens sur place.

"Il avait l'air heureux de chanter et n'arrêtait pas de danser et de vibrer avec le public. Il souriait et était de très bonne humeur. Plusieurs bouteilles de 818 Tequila ont été amenées par les employés du club et tout le monde scandait « 818 » en tenant les bouteilles en l'air. Ils ont servi des cocktails maison avec la tequila 818, dont un créé par Kendall, et ont disposé des bouteilles sur les tables dans tout le club", a-t-on encore appris.