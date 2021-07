Britney Spears envoie balader ses "haters" avec une photo d'elle torse nu

Broadimage/REX/Shutterstock

Tandis que Brit-Brit continue de poster un flot continu de vidéos et de photos sur son compte Instagram, sa famille et les membres de son équipe ont envoyé de nouveaux documents à la cour dans le cadre de sa tutelle, qui dure depuis maintenant 13 ans.

Rien qu'en juillet, Bessemer Trust a demandé à ne plus cogérer ses biens, Larry Rudolph a démissionné de son poste de manager de longue date de la star, et Sam Ingham a demandé à ne plus être son avocat commis d'office.

Lynne Spears, la mère de Britney, a signé une pétition pour qu'un juge lui accorde le droit d'embaucher son propre avocat, pour qu'elle continue à tout faire pour "retrouver sa vie", comme elle l'a demandé à la cour en juin. Citant Britney qui "ne savait pas" qu'elle pouvait demander la fin de sa tutelle, Lynne a écrit dans des documents adressés à la cour : "À l'évidence [Britney] a besoin d'un avocat privé pour la conseiller concernant ses droits élémentaires en matière de tutelle."

Jodi Montgomery, sa tutrice temporaire, a publié une déclaration par le biais de son avocat pour déclarer qu'elle "continue à s'engager" à soutenir Britney et qu'elle ne se retirera pas. Jodi a ensuite demandé à un juge d'accepter des coûts supplémentaires pour protéger la star, suite aux menaces de mort qu'elle reçoit.