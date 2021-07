Découvrez Harry Styles et Olivia Wilde très amoureux lors d'un voyage en Italie

Sur le même sujet : Harry Styles et Olivia Wilde très démonstratifs durant un séjour en Italie

Harry Styles a toujours dit qu'il fallait en profiter tant qu'on est jeunes.

Joignant le geste à la parole, le chanteur et sa compagne, l'actrice Olivia Wilde, sont partis en Italie pour une escapade romantique. Au lieu de rester enfermés à l'hôtel, le duo en a profité pour faire du tourisme et découvrir quelques jolies villes pittoresques.

"Ils ont visité Porto Ercole et Monte Argentario où ils ont loué un yacht avant de partir en mer. Ils se sont ensuite baignés avant de s'allonger sur le pont du bateau pour s'embrasser et se serrer l'un contre l'autre", a indiqué un témoin à E! News. "Ils ont bu du vin local et semblaient très amoureux. Ils s'embrassaient tendrement, ils s'enlaçaient et se tenaient en permanence."

Notre témoin a précisé que le couple se faisait plein de souvenirs, même si les deux tourtereaux étaient suivis par les paparazzis.

"Ils ont dansé sur le pont et Harry a regardé Olivia plonger dans l'eau pour aller se baigner. Il l'a aidée à remonter sur le bateau avant de l'attirer vers lui pour l'embrasser et la serrer contre lui. Ils avaient l'air de passer de super vacances et n'avaient d'yeux l'un que pour l'autre. Ils étaient inséparables et visiblement très amoureux", a-t-on encore appris.