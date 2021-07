Sophie Turner, Katy Perry et bien d'autres stars ont sorti le grand jeu à la Fashion Week de Paris

Sur le même sujet : La Fashion Week de New York

Le tout Hollywood a débarqué à Paris pour une semaine glamour.

Alors que de nombreuses stars ont fêté la fête nationale américaine du 4 juillet chez elles, d'autres ont fait le voyage jusqu'à la Ville Lumière pour lancer le début des défilés haute couture de la Fashion Week de Paris.

Rien que les deux premiers jours, des couples célèbres comme Joe Jonas et Sophie Turner ou encore Katy Perry et Orlando Bloom se sont mis sur leur 31 pour le dîner Parfum organisé par Louis Vuitton.

"@louisvuitton, c'est les lettres LV de LOVE", a écrit la juge d'American Idol sur Instagram en partageant des souvenirs de ce soir-là. Orlando a ajouté : "Toi moi et LV."

D'autres stars ont eu le privilège de s'asseoir au premier rang des défilés des plus grands créateurs parisiens. Cara Delevingne, Suki Waterhouse et Florence Pugh ont assisté au défilé Christian Dior haute couture automne-hiver 2021-2022 le 5 juillet. À en croire leurs Stories sur Instagram, les trois jeunes femmes ont adoré les créations. Suki a écrit : "On a relevé les sourcils et le pouce très haut toutes les trois en voyant le défilé !!"