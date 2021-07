Bande-annonce de The Kissing Booth 3 : le choix cornélien de Elle

Sur le même sujet : Joey King évoque "Kissing Booth 3" et son PCA

Il est temps pour Elle de faire le grand plongeon, alors qu'elle entame son dernier été avant l'université.

Netflix conclura sa trilogie The Kissing Booth le 11 août, après avoir dévoilé la bande-annonce du troisième volet de la comédie romantique le 6 juillet, pour célébrer la Journée internationale du baiser.

Elle (Joey King), Noah (Jacob Elordi) et Lee (Joel Courtney) persuadent Mme Flynn (Molly Ringwald) de les laisser séjourner dans la maison de plage pour l'été, en promettant de "bien s'en occuper" (grosses fiestas incluses).

Lee et Elle retrouvent leur vieille liste de choses à faire absolument à la plage et décident de tout cocher pour tirer le maximum de leur été avant de partir pour la fac. "On se ferait arrêter pour celle-ci", plaisante Elle, en passant la liste en revue.

Leurs aventures défilent sous leurs yeux, montrant les deux amis sautant d'une falaise, faisant du saut en parachute, du sumo et nageant avec les requins.

"Mais quand on essaie de fuir la réalité, elle finit toujours par nous rattraper", raconte Elle en voix off, alors qu'elle reçoit un appel du bureau des admissions de Berkeley. "Je dois choisir une fac et rendre l'une des mes deux personnes préférées très malheureuse… Mais je n'étais pas prête à faire mes adieux. C'était notre dernier été ensemble."