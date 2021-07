Jennifer Lopez dit qu’elle n’a "jamais été aussi heureuse" en pleine idylle avec Ben Affleck

Elder Ordonez / SplashNews.com

Ils ont aussi séjourné ensemble dans le Montana et à Miami cette année, mais ont plus récemment passé du temps avec leurs enfants (issus de précédents mariages) à Los Angeles. Le 25 juin, les tourtereaux ont dîné dans le restaurant méditerranéen Avra, à Beverly Hills, en Californie, avant d'emmener les jumeaux de 13 ans de Jennifer et le fils de 9 ans de Ben, Samuel, aux Studios Universal d'Hollywood le 2 juillet.

Jennifer a évoqué les récents changements dans sa vie durant son interview pour Apple Music, où elle a discuté de son nouveau titre, "Cambia El Paso", avec Rauw Alejandro, qui est sorti lundi 5 juillet.

Plus particulièrement, elle s'est remémoré la période durant laquelle elle a vécu en République dominicaine ce printemps pour tourner le film Shotgun Wedding. (En mars, Alex avait pris l'avion pour l'y retrouver, afin d'essayer d'arranger les choses entre eux.)

"Pendant que j'étais là-bas, je suis arrivée à un stade de ma vie où je me sentais vraiment bien toute seule. Je vais bien. J'adore ma vie, en ce moment. J'adore ce que je fais. J'adore ma vie. J'adore mon évolution et la personne que je deviens", a expliqué J.Lo. "Et ce genre de joie, ce genre de bonheur, ce genre d'amour m'inspire toujours. Je pense que certaines personnes trouvent vraiment l'inspiration quand elles ont le cœur brisé. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour écrire de la musique, quand elles souffrent."

Mais pour elle, a-t-elle confié : "C'est tout l'opposé. Quand je me sens super bien, c'est vraiment là que j'ai le sentiment de faire ma meilleure musique." Elle a expliqué qu'elle était rentrée de République dominicaine et avait "immédiatement" informé "tous les gens que je connaissais" qu'elle voulait retourner en studio d'enregistrement.

La native du Bronx a été ravie quand Rauw l'a appelée, expliquant : "Je suis toujours très flattée et heureuse quand un artiste que je vois prendre son envol, que je considère comme un fantastique chanteur et dont je trouve le talent vraiment exceptionnel m'appelle et me dit : « Tu veux chanter sur ce titre ? » C'est incroyable. Je trouve ça incroyable."

Écoutez leur tube de l'été ici.