Gwen Stefani confirme son mariage avec Blake Shelton avec des photos de leur cérémonie de "rêve"

Mariel Haenn, la styliste de Gwen, a écrit sur Instagram : "Je ne pourrais pas être plus heureuse de cette union ! Et de cette famille ! Je vous aime."

Blake, 45 ans, et Gwen, 51 ans, sont en couple depuis novembre 2015, quand les coaches de The Voice ont officiellement commencé leur relation. Comme l'ont expliqué les stars, qui se sont rencontrées lors de l'émission de compétition diffusée sur NBC aux États-Unis, Blake et Gwen se sont rapprochés suite au divorce de l'un et de l'autre.