Jennifer Lopez et Ben Affleck réunissent leurs enfants pour une visite aux Studios Universal

Sur le même sujet : J.Lo et Ben Affleck s'embrassent tendrement lors d'un dîner de famille

La dernière sortie de Jennifer Lopez et Ben Affleck était presque une vraie sortie en famille.

Les amoureux, qui ont repris leur idylle il y a deux mois, 17 ans après leur rupture, ont été vus aux Studios Universal d'Hollywood vendredi 2 juillet. Jennifer, 51 ans, et Ben, 48 ans, étaient accompagnés des jumeaux de 13 ans de Jen, Max et Emme, et du fils de Ben, Samuel, 9 ans, ainsi que de gardes du corps.

C'est la première fois qu'on voit J.Lo ou sa famille avec l'un des enfants de l'acteur. Ben a eu Samuel, ainsi que ses filles Violet, 15 ans, et Seraphina, 12 ans, avec son ex-femme, Jennifer Garner.

Ben et son fils portaient un masque pour visiter le parc à thème. Tous deux ont été photographiés en compagnie de J.Lo et de ses enfants, en train de se promener dans la réplique de Springfield des Studios Universal, dans la zone réservée aux Simpsons. Le groupe, qui bénéficiait d'une visité privée VIP dont les célébrités sont friandes, ont aussi visité The Wizarding World of Harry Potter et l'attraction Jurassic World, a confié un témoin à E! News.

Après leur visite, Ben a déposé Samuel chez sa mère. Samedi 3 juillet, le couple s'est rendu à l'aéroport avec les jumeaux de J.Lo pour le week-end du 4 juillet, a déclaré un autre témoin.