Zendaya et Tom Holland confirment qu'ils sont en couple avec un baiser passionné

Zendaya et Tom Holland semblent avoir transformé leur alchimie à l'écran en idylle dans la vraie vie.



Fans de Spider-Man (et le reste du monde), sachez que le duo qui joue les amoureux Peter Parker et MJ dans Spider-Man: Homecoming et Spider-Man: Far From Home de l'univers cinématographique Marvel semble confirmer qu'il forme un vrai couple en s'embrassant fougueusement.



Sur des photos publiées par Page Six le 2 juillet, les deux stars nous offrent un baiser de cinéma à Los Angeles. Si Zendaya et Tom ont récemment fini le tournage de leur troisième Spider-Man, Spider-Man: No Way Home, c'était en mars (une éternité en ces temps de pandémie), alors leur virée en voiture n'était certainement pas un rendez-vous d'affaires.



Des rumeurs de couple les concernant ont débuté dès 2017, quand les fans ont commencé à supposer qu'ils étaient plus que des partenaires à l'écran. À l'époque, une source confirmait à E! News qu'ils sortaient bien ensemble, après s'être rapprochés pendant le tournage.