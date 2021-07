Découvrez les vacances tropicales de Kanye West avec ses quatre enfants

Sur le même sujet : Kanye West et Irina Shayk sont-ils en couple ? Leurs points communs

On dirait que les West partent au sud cet été.



Kanye West est récemment parti avec ses quatre enfants à Puerto Escondido, au Mexique, pour cinq jours de vacances bien remplis, indique une source proche du rappeur à E! News. Après être arrivés pour la fête des pères, le musicien et North, 8 ans, Saint, 5 ans, Chicago, 3 ans, et Psalm, 2 ans, qu'il a eus avec Kim Kardashian dont il est séparé, se sont détendus dans une retraite d'un artiste au bord de l'océan Pacifique.



"Les enfants ont profité de la piscine et de la plage, pendant que Kanye faisait de la musique et de l'art. Il a rencontré différentes personnes dans la propriété pour apprendre sur l'architecture et sur le travail de l'artiste", apprend-on.



Le père de quatre enfants semblait "très intéressé et curieux", en découvrant l'histoire derrière cette retraite luxueuse. Notre témoin ajoute : "Il voulait passer des heures sur tout ce qu'il faisait."