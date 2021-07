Khloé Kardashian se confie sur ses opérations de chirurgie esthétique

Sur le même sujet : Les retrouvailles des Kardashian pour leur série - Récap 2e partie

Finies les "Komparaisons".

Khloé Kardashian s'est confiée à cœur ouvert sur la raison de ses complexes dans la deuxième partie explosive de l'émission sur les retrouvailles des stars de L'incroyable famille Kardashian diffusée le 20 juin aux États-Unis. Elle s'est rappelé l'époque où elle essayait de se glisser dans les robes moulantes trop petites de Kim Kardashian et où elle était souvent mise en retrait quand les stylistes rendaient Kourtney Kardashian et Kim plus belles que jamais sur les shootings.

"C'est marrant, j'étais tellement sûre de moi et pleine d'assurance avant la série", s'est souvenue Khloé.

Mais quand les critiques ont commencé à la traiter de "moche" et à lui donner des noms d'oiseaux, elle a commencé à se remettre en question. "C'est là que j'ai commencé à être dure avec moi-même parce que je me disais : « Oh, c'est comme ça que les autres me perçoivent ? »", s'est souvenue Khloé. "J'ai commencé à douter de moi à cause de ce que les autres me disaient."

Et Khloé a fini par passer sur le billard. "Tout le monde disait : « Oh, elle s'est fait faire une troisième greffe de visage », mais je ne me suis fait refaire que le nez, c'est tout", a confirmé Khloé en parlant de chirurgie esthétique. "Tout le monde se demande pourquoi je n'en ai jamais parlé, mais personne ne m'a jamais posé la question."