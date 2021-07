Les 7 façons qu'ont les princes Harry et William de continuer d’honorer la mémoire de la princesse Diana

En prénommant leurs enfants d'après elle

Quand la fille de William et Kate est née en 2015, ils l'ont baptisée princesse Charlotte Elizabeth Diana Mountbatten-Windsor, ses deuxième et troisième prénoms rendant hommage à la reine Elizabeth II et à Diana. Harry et Meghan ont également rendu hommage à la reine et à la princesse de Galles en prénommant leur fille Lilibet Diana Mountbatten-Windsor après sa naissance en juin.