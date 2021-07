Le juge de Britney Spears rejette sa demande de révoquer Jamie Spears de son rôle de tuteur

Le 10 novembre 2020, la cour avait rejeté une précédente requête de l'équipe juridique de Britney de révoquer Jamie, 68 ans, de son rôle de gestionnaire de son patrimoine. À l'époque, le juge avait également décidé que Jamie se verrait adjoindre la Bessemer Trust Company comme co-gestionnaire.

Mardi 29 juin, Jamie a déposé une requête obtenue par E! News et demandé une enquête sur les allégations de mauvais traitements faites par Britney contre ses tuteurs. Dans ce document, Jamie a indiqué qu'il ne gère plus les affaires personnelles et médicales de sa fille depuis deux ans.

