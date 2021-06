Kim Kardashian et sa famille révèlent les moments iconiques de leur série qu'ils regrettent

Kim et Khloé se sont montrées plus nuancées dans leurs réponses. "Je dirais de ne pas tout croire, mais de rester ouverte et de croire en l'univers", a précisé Kim.

Khloé a révélé qu'elle aurait aimé se souvenir de "ne pas laisser les bruits extérieurs la tirer vers le bas".

Côté look, il y a quelques regrets en matière de mode : Kris n'assume pas ses "drôles de tenues" et Kourtney a un peu de mal avec ses "turbans". De plus, Kylie dénonce un critique de son coffret de maquillage pour lèvres !

Ah ! Cette incroyable famille nous manque déjà ! Revoyons donc les meilleurs moments de L'incroyable famille Kardashian ci-dessous !