La visite privée du Vatican de Kim Kardashian avec Kate Moss

À Rome, faisons comme les… Anglais !

Durant ses pittoresques vacances romaines, Kim Kardashian a retrouvé une autre icône, Kate Moss, pour visiter le Vatican, mardi 29 juin. La star de L'incroyable famille Kardashian a d'abord atterri en Italie le dimanche 27 juin avec son amie Tracy Romulus, son maquilleur Mario Dedivanovic et son coiffeur Chris Appleton. Il semble maintenant que le séjour de Kim ait pris un tour encore plus prestigieux auprès de Kate.

D'après un témoin, Kim a passé la journée avec Kate et sa fille, Lila Grace, pour explorer le Vatican, la chapelle Sixtine et la basilique Saint-Pierre durant une visite privée de deux heures et demie mardi.

"Elles donnaient l'impression d'être de bonnes amies ayant beaucoup de choses à se dire", a expliqué notre source à E! News. "Quand elles sont arrivées au Vatican, elles y ont été accueillies à bras ouverts par des employés du site. Kim y a retrouvé Tracy et elles sont toutes entrées ensemble. Elles ont passé beaucoup de temps à apprendre l'histoire des lieux et à en admirer tous les magnifiques détails. Elles se sont arrêtées pour prendre des photos des peintures et des sculptures de Michel-Ange. Elles sont entrées dans la basilique Saint-Pierre, où elles ont assisté à la messe. Elles ont admiré la beauté du Vatican et ont fait de multiples pauses pour bien tout observer."