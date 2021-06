Gal Gadot donne naissance à son 3e enfant avec son mari, Jason Varsano

Sur le même sujet : Gal Gadot s'inquiète pour sa famille et ses amis en pleine crise israélienne

Ils sont désormais cinq !

Gal Gadot et son mari, Jaron Varsano, viennent d'avoir leur troisième enfant, une petite fille prénommée Daniella. La star de Wonder Woman a annoncé l'arrivée de sa petite dernière mardi 29 juin, avec une adorable photo de famille et un message à ses fans sur Instagram : "Ma jolie famille. Je suis on ne peut plus reconnaissante et heureuse (et fatiguée), on est tous super contents d'accueillir Daniella dans notre famille."

Gal, qui a déjà deux filles, Alma Versano, 9 ans, et Maya Versano, 4 ans, avec son compagnon de 12 ans, a conclu ainsi son message : "Je vous souhaite à tous amour et santé."

Jaron a également annoncé l'arrivée de leur enfant sur sa page Instagram mardi : "Et maintenant on est [emoji 5 doigts de la main]. Très reconnaissant et heureux. Ma chère femme est une lionne !! Très honoré et reconnaissant de tes pouvoirs."

La bonne nouvelle arrive exactement quatre mois après que l'actrice de Justice League a annoncé sa grossesse. Avec une photo de son mari et de leurs enfants en train de tenir son ventre, Gal avait tweeté le 1er mars : "Et c'est reparti." Un mois plus tard, au cours d'un passage dans la matinale Live With Kelly & Ryan, la star avait révélé le sexe de son futur troisième enfant. "C'est une 3e fille. On continue à faire ce qu'on sait faire."