Kim Kardashian à Rome : au cœur de son escapade estivale en Italie

Notre témoin ajoute : "Après avoir visité le Colisée, on les a emmenés chez Dal Bolognese pour déjeuner. Ils se sont assis en salle et ont dégusté des mets délicieux. Kim semblait très détendue et heureuse d'être de retour en Italie. Elle était très aimable avec tous les gens qu'elle a rencontrés et s’est montrée amicale et souriante. Ils lui ont déroulé le tapis rouge au restaurant, lui apportant tout un tas de plats différents à goûter. En repartant, elle a remercié tout le monde, et ils lui ont tenu la porte."

Découvrez les photos de l'escapade romaine de Kim ci-dessous.