Jared Padalecki est "en bons termes" avec Jensen Ackles après l'affaire du prequel de Supernatural

Frères pour la vie.

Vendredi 25 juin, Jared Padalecki a donné des nouvelles sur l'affaire de l'annonce de la série prequel de Supernatural sur Twitter. Comme les lecteurs d'E! le savent, l'acteur de Walker, qui a interprété Sam Winchester pendant 15 ans dans la série à succès de la CW, a dit qu'il était "dégoûté" après avoir appris que son frère à l'écran, Jensen Ackles, développait une série prequel de la série dramatique et qu'il n'avait pas été consulté.

Cependant, il semble que ce malaise n'ait pas duré puisque Jared a révélé qu'il avait eu une bonne conversation avec Jensen, qui jouait Dean Winchester dans Supernatural.

"@JensenAckles et moi avons bien parlé, comme nous le faisons souvent, et nous sommes en bons termes", a-t-il assuré à ses abonnés Twitter. "Le développement de la série en est au tout début, et il reste beaucoup à faire. On a parcouru quantité de routes ensemble, et parfois, ces fichues routes sont parsemées d'embûches. Ces embûches ne nous arrêtent pas. Frères un jour, frères toujours #famillespn"