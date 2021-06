Freida Pinto est enceinte de son premier enfant avec Cory Tran

Et désormais, elle est sur le point de fonder une famille avec Cory Tran.

"La vie n'a jamais été aussi gratifiante et saine, et je suis incroyablement reconnaissante de ton énergie positive, ta joie de vivre, ton intelligence, ton côté débrouillard, tes pitreries, ta gentillesse et ton empathie, ta relation à Dame Nature, ton côté cartésien, tout ce qui fait désormais partie de ma vie", avait-elle écrit sur Instagram pour l'anniversaire de Cory en novembre. "Tu améliores mon monde au quotidien. Avec toi à mes côtés, j'ai la force et le courage de faire face aux défis les plus difficiles (et on en a !) comme de profiter des plus beaux succès (et on en a !). Merci d'être mon amour, mon meilleur ami, mon compagnon, mon conseiller, mon roc et mon plus grand supporter."