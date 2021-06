Brooklyn Beckham et Nicola Peltz achètent une maison ensemble un an après s’être fiancés

Sur le même sujet : Les photos les plus adorables de Brooklyn Beckham et Nicola Peltz

Brooklyn Beckham et Nicola Peltz viennent de faire un grand pas dans leur relation.

Non, pas celui-là. Le fils aîné de David Beckham et Victoria Beckham, 22 ans, n'est pas encore marié. Mais sa fiancée et lui ont récemment acheté une maison, alors même qu'ils célèbrent le premier anniversaire du jour de leurs fiançailles !

E! News a appris que les fiancés avaient acheté ensemble une demeure à Beverly Hills, en Californie, pour plus de 10 millions de dollars. La résidence de plus de 650 mètres carrés est située non loin de l'endroit où vivait la famille de Brooklyn il y a plusieurs années quand David jouait pour les Los Angeles Galaxy. D'après les archives immobilières, la propriété a été bâtie l'an dernier et comporte cinq salles de bain, une cuisine de luxe, une piscine, un spa, une cave à vin et d'autres commodités. Elle dispose également d'une vue imprenable sur les collines d'Hollywood et sur Los Angeles.

Carl Gambino et Alexander Santaniello, de l'agence immobilière Compass, étaient les agents chargés de la vente. Alexa Kort de Rodeo Realty représentait les acheteurs. C'est la première maison à Beverly Hills développée par Micah McDonald de Houston, au Texas, et elle a aussi été construite et dessinée par Jason et Sonya Powell de JAMES group.

Brooklyn et Nicola n'ont fait aucun commentaire quant à l'achat de leur nouvelle maison, qui a été conclu exactement un an après qu'il a fait sa demande à l'actrice de 26 ans.

"En ce jour exactement il y a 1 an, j'ai demandé à cette femme magnifique de m'épouser", a-t-il écrit sur Instagram mercredi 23 juin. "Elle fait tous les jours de moi une meilleure personne et c'est ma meilleure amie. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi parce que tu me fais rire et sourire sans arrêt x joyeux anniversaire, bébé."

Nicola a répondu : "Je t'aime très fort, bébé."