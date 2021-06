Derek Chauvin condamné à 22 ans et demi de prison pour le meurtre de George Floyd

Sur le même sujet : Les stars manifestent contre la mort de George Floyd

Derek Chauvin, ancien policier de Minneapolis, vient de recevoir sa sentence après avoir été reconnu coupable du meurtre de George Floyd.

Vendredi 25 juin, Peter Cahill, le juge de district du comté de Hennepin, a condamné l'officier à 22 ans et demi de prison.

Ce jugement intervient après que des membres de la famille de la victime, dont Terrence Floyd et Philonise Floyd, les frères de George, ont fait des déclarations concernant l'impact de sa mort. Quand on a demandé à Gianna Floyd, la fille de 7 ans de George, ce qu'elle aimerait dire à son père si elle pouvait lui parler, elle a répondu : "Je lui dirais qu'il me manque et que je l'aime."

Mais peu de temps après, Carolyn Pawlenty, la mère de Derek Chauvin, s'est adressée à la cour en déclarant qu'elle pensait que son fils était innocent. "Derek est un homme discret, réfléchi, honorable et altruiste. Il a un grand cœur et a toujours fait passer l'intérêt des autres avant les siens. Le public ne saura jamais combien c'est un homme aimant et bienveillant." L'intéressé n'a pas fait de déclaration officielle en expliquant qu'il y avait "des questions juridiques en suspens". Il a, en revanche, offert ses condoléances à la famille de George Floyd.

Quelques heures avant l'annonce de sa peine, NBC News a confirmé que le juge a refusé la tenue d'un nouveau procès comme le demandait l'avocat du policier. Il a également écarté la demande d'une audience concernant une soi-disant mauvaise conduite d'un des jurés.

Quant à Ben Crump, l'avocat de la famille Floyd, il a partagé ses espoirs concernant cette affaire en début de matinée sur les réseaux sociaux.