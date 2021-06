Les Kardashian-Jenner au fil des ans : revivez deux décennies de tenues épiques

Sur le même sujet : L'évolution des coiffures de Khloé Kardashian

C'est la famille royale américaine.

On peut difficilement nier que les membres de la famille Kardashian-Jenner sont les visages les plus célèbres (et les corps, et les comptes Instagram) du monde entier. Les stars derrière L'incroyable famille Kardashian se sont mises à nu dans leur télé-réalité, et sur le tapis rouge.

Des robes du gala du Met de Kim Kardashian aux ensembles dignes des podiums de Kendall Jenner, les sœurs ont le don d'assurer dans n'importe quelle tenue. Khloé Kardashian a même créé son propre empire à partir de son jean moulant signature en co-fondant Good American, en 2016. Kim a mis sur le marché ses sous-vêtements invisibles avec SKIMS et Kourtney Kardashian donne des conseils vestimentaires sur son site Internet lifestyle Poosh.

Et qui peut oublier la moue généreuse de Kylie Jenner qui a révolutionné l'industrie de la beauté et l'a catapultée au rang de milliardaire ? Faites un voyage à travers le temps avec les meilleurs looks des Kardashian-Jenner au fil des ans. Après 20 saisons de L'incroyable famille Kardashian, leurs choix vestimentaires sont devenus une capsule temporelle à part entière !