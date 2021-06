Channing Tatum publie une première photo du visage de sa fille, Everly

Sur le même sujet : La fille de Channing Tatum a déjà ses propres pas de danse

Channing Tatum partage un autre pan de sa vie sur Instagram.

L'acteur de 41 ans de She's the Man vient de publier sa première photo du visage de sa fille, Everly Elizabeth Maiselle Tatum, sur le réseau social le 24 juin. La mère de la petite est l'ex-femme de Channing, l'actrice Jenna Dewan. Channing et Jenna se sont mariés en 2009 avant de divorcer dix ans plus tard.

"Tu es tout pour moi", a légendé Channing à propos de sa fille de 8 ans. "Tu es mon univers et mon cœur. Sur cette photo, tu regardais la pleine lune en me racontant la prophétie de la sirène sous la pleine lune, puis on a couru dans l'eau pour partir à sa recherche et on a joué avec des bâtons lumineux en appelant les sirènes."

L'acteur de Sexy Dance a ajouté : "Tu as dit avoir touché une sirène chauve et avoir vu sa queue. Ha, ha, un jour, tu liras ça et j'espère que tu en rigoleras. On s'éclate."